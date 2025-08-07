مانشستر يونايتد يحسم صفقة سيسكو اليوم

كشف الكاتب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عودة مانشستر يونايتد ولايبزيج إلى طاولة المفاوضات اليوم الخميس، لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو، الذي بات على بُعد خطوات قليلة من ارتداء قميص الشياطين الحمر.



مفاوضات مانشستر يونايتد ولايبزيج لحسم صفقة بنيامين سيسكو

وأشار إلى أن اللاعب وافق رسميًا على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد أمس، فيما تجري الآن مفاوضات حاسمة بين الناديين للاتفاق على الصيغة النهائية للصفقة، بما في ذلك القيمة المالية وبنود الحوافز والمكافآت.

وأشار رومانو إلى أن سيسكو، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا، سيخضع لتدريبات فردية بشكل مؤقت بعيدًا عن المجموعة في لايبزيج، في انتظار إتمام الاتفاق الرسمي بين الطرفين.

صفقة ضم سيسكو تُعد من أولويات مانشستر يونايتد هذا الصيف، في ظل سعي النادي لتدعيم خط الهجوم بمهاجم يملك السرعة، القوة البدنية، والحس التهديفي، وهي كلها صفات يجسدها صاحب الـ21 عامًا، الذي خطف الأنظار في البوندسليجا والمنافسات الأوروبية الموسم الماضي.

واشتعل المزاد بين مانشستر يونايتد وغريمه المحلي نيوكاسل على ضم سيسكو، وتقدم الشياطين الحمر بعرض مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات، بينما بلغ عرض نيوكاسل 80 مليون يورو على الأقل.

