تنسيق 2025 للجامعات الخاصة والأهلية، اعرف الحد الأدنى لكل كلية

بدأ طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية البحث عن تنسيق 2025 للجامعات الخاصة والأهلية، والحد الأدنى لكل كلية، وذلك بعد إعلان مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للالتحاق بها.

وجاء الحد الأدنى للقبول بـكليات الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية كالتالي:

أولا: الحد الأدنى لكلية الطب بالجامعات الأهلية

الطب البشري بجامعات الملك سلمان الدولية، والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية: 74%

الطب البشري جامعات الجلالة والعلمين الدولية: 76%

الطب البشري بباقي الجامعات الأهلية 79%

ثانيا: الحد الأدنى لكلية الطب بالجامعات الخاصة

طب بشري الجامعات الخاصة: 79%

كليات تقبل من 52% لطلاب الثانوية العامة والازهرية

العلوم التطبيقية

الإعلام

اللغات والترجمة

الاقتصاد

الإدارة

التربية

العلوم الاجتماعية

السياحة والفنادق

الحقوق

علوم الرياضة

القانون

الآثار

العلوم السينمائية

السويدي التكنولوجية

ساكسوني.

وذلك بجامعات سيناء الخاصة والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الاهلية والملك سليمان الدولية.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.

وبالنسبة لطلاب مدارس النيل فإن نسبة الحدود الدنيا للثانوية العامة تسري أيضا على هؤلاء الطلاب.

كما تسري على طلاب مدارس STEM نسب الحدود الدنيا للثانوية العامة وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.25 تضرب في مجموع الطالب ويتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للدرجات (700).

نظام القبول بالجامعات الخاصة

يختلف نظام القبول بالجامعات الخاصة، عن الجامعات الحكومية، وهناك مجموعة من الضوابط والقواعد في نظام القبول بالجامعات الخاصة هي كالتالي:

تحدد كل جامعة خاصة حدًا أدنى للقبول في كل كلية بشرط ألا يتجاوز الحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ويتم قبول الطلاب وفقا للأعلى مجموعا من الطلاب المتقدمين لها.

يعد مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة هو العامل الأساسي في تحديد فرص القبول في الجامعة.

بعض الجامعات تعتمد على المجموع الكلي، بينما قد تعتمد جامعات أخرى على مجموع الطالب في مواد معينة تتناسب مع الكلية المتقدم إليها.

بعض الجامعات تعتمد على المجموع الكلي، بينما قد تعتمد جامعات أخرى على مجموع الطالب في مواد معينة تتناسب مع الكلية المتقدم إليها.

وتهدف هذه الاختبارات والمقابلات إلى التأكد من أن الطالب لديه القدرات اللازمة للدراسة في الجامعة.

يكون التقديم للجامعات الخاصة إلكترونيًا من خلال موقع الجامعة الرسمي.

يجب على الطالب ملء استمارة التقديم وتقديم المستندات المطلوبة، مثل شهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد وعدد من الصور الشخصية.

تختلف الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة من جامعة لأخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الخاصة

يجب أن يتقدم الطالب بالأوراق التالية إلى الجامعة التي يرغب فى الالتحاق بها.

طلب الالتحاق.

الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح في الثانوية العامة أو إيصال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أو بيان درجات معتمد أو الشهادة الأصلية الدالة على النجاح في الشهادة المعادلة مستوفاة لجميع التصديقات أو صورة طبق الأصل موثقة من الدولة المانحة للشهادة ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية.

الشهادة الإعدادية أو بيان تسلسل دراسي كامل لسنوات الدراسة.

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

عدد(6) صور شخصية يدون عليها الاسم.

استمارة 2 جند (للطلاب الذكور المصريين فقط)، توجد بمكاتب البريد، ويدون فيها اسم الطالب والعنوان وتاريخ الميلاد والتوقيع.

موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة من هاتين المدرستين للالتحاق باحدى الكليات.

مظروف عليه طابع بريد وعنوان الطالب كاملا.

استلام الجامعة للاوراق لا يعني قبول الطالب بالجامعة التى تسلمت اوراقه.

لا تقبل الأوراق التى ترسل عن طريق البريد، وانما يجب تسليمها للجامعة عن طريق الطالب شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه.

يمكن للطالب التقدم إلى الجامعة بأصل إيصال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو بيان درجات معتمد او صورة طبق الأصل معتمدة من الجهة المانحة ومعتمدة من وزارة الخارجية المصرية للثانوية غير المصرية على أن يتقدم الطالب بالشهادة الأصلية المعتمدة للجامعة فى موعد غايته بداية الفصل الدراسى الثانى.

