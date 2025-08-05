جامعة طنطا تنظم مسيرة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

نظمت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء مسيرة حاشدة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تأكيدًا على دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

حيث قاد المسيرة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة وبمشاركة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ممدوح المصري القائم بعمل عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

انطلقت المسيرة من أمام مبنى إدارة الجامعة حاملة لافتات وشعارات تحث على المشاركة الإيجابية والفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام وقد عكست المسيرة الوعي الكامل لدى مجتمع الجامعة بأهمية ممارسة الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين.

أكد الدكتور محمد حسين على أن جامعة طنطا جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني وأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 هي خطوة أساسية لتعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد وأن دور الجامعة كمؤسسة تعليمية هو توعية المجتمع بأهمية هذا الدور مضيفا أن رسالتنا اليوم من خلال هذه المسيرة هي أن صوت كل مواطن له قيمة وأن المشاركة في الانتخابات هي تعبير عن الانتماء الوطني والحرص على اختيار من يمثلنا خير تمثيل.

كما دعا رئيس الجامعة جميع منسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة تدريس إلى أن يكونوا قدوة في هذا المجال وأن يحثوا أسرهم ومجتمعاتهم على المشاركة بكثافة وإيجابية لضمان مستقبل أفضل للوطن موجها الشكر لكل من شارك في تنظيم هذه الفعالية مؤكدًا على أن الجامعة ستواصل جهودها في دعم كافة الفعاليات الوطنية التي تخدم مصالح مصر وشعبها.

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025



وانطلق اليوم الثلاثاء ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية والتي بدأت أمس الإثنين وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية منهم 186 مرشحًا مستقلًا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

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