محمد علي رزق: السقا فنان كبير بيحتوي اللي حواليه وبيتر ميمي شريك نجاح قديم

قال الفنان محمد علي رزق إن مشاركته في مسلسل "الاختيار" كانت بمثابة تحقيق حلم فني وإنساني، مؤكدًا أن العمل يُعد ملحمة وطنية حقيقية توثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر، وأن مجرد الظهور به يُعد شرفًا لأي فنان.

وأضاف خلال حواره إلى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC": "أنا لما جالي الدور وافقت على طول، حتى لما قالي إن الدور ضيف شرف قلت مش مشكلة.. لأن دي تجربة ما ينفعش أضيعها، وخصوصًا إن ده مش أول جزء، قبله كان في الاختيار 1 و2، وكنت بتمنى أكون موجود فيهم".

ردود الأفعال

وأوضح أن ردود الأفعال على مشاركته في المسلسل كانت قوية ومؤثرة، قائلًا: "إحنا كنا في الساحل والنت اتقطع، أختي كانت بتدور على المسلسل في أي حتة.. الكل بيتكلم عن 'فات الميعاد'، المشهد قلب الدنيا، وأنا بدأت أتفرج عليه حاليًا والحمد لله، نفسي أكمل كل الحلقات".

وتابع: "أنا فخور إني اشتغلت مع النجم أحمد السقا، ودي مش أول مرة، اشتغلنا قبل كده في (هروب اضطراري) و(من 30 سنة)، وهو إنسان جميل وبني آدم نظيف وبيحتوي اللي حواليه وبيكبر اللي معاه".

وأكد محمد علي رزق أن التعاون مع المخرج بيتر ميمي يحمل طابعًا خاصًا لديه، موضحًا أنه سبق له العمل معه في الاب الروحي وحرب كرموز وكلبش 3، مضيفًا: "بيتر مش بس مخرج متميز، هو كمان شريك نجاح.. وبالنسبة لي بيتر والسقا من الناس اللي لما بشتغل معاهم بحس بارتياح واندماج، وكان في انسجام كبير بينا في كواليس المشهد اللي اتعرض".

وختم رزق تصريحه بالتأكيد على أن "الاختيار" لا يوثق فقط لحظات من تاريخ مصر، بل يخلد الفنان في وجدان الناس، لأن الأعمال الصادقة تعيش وتترك بصمة وطنية لا تُنسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.