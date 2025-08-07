إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهم أحكام القانون

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، إلغاء وإيقاف نشاط 4 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك خلال شهر يوليو 2025، فقط، وتضمن القرار، إيقاف شركات: الأعراف والتي تحمل ترخيص رقم 1481، والدليل وترخيصها رقم 369، وشمس الإبداع، ترخيص رقم 1518، وكذلك إلغاء نشاط شركة سنايا الإسكندرية، ترخيص رقم 1113.

وبحسب بيان صحفي، وجه "جبران"، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

كما وجه التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغائه.

