المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بالجمالية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة الجمالية.

وكان قسم شرطة الجمالية تلقي معلومات تفيد قيام 3 عاطلين بحيازة المواد المخدرة بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، وبتفتيشهم عثر بحوتهم على 300 لفافة هيروين ومبلغ مالي و3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

