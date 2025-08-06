الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة مخدر الآيس والاتجار به وحيازة وإحراز سلاح ناري فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار بمنطقة المطرية. 


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.


وبإجراء  التحريات وجمع المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الآيس- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس).


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة المطرية مخدر الآيس مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المطرية

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