جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، للتعرف على جثة شخص مجهول الهوية، عثر عليه أهالي حي دار الرماد بالأراضي الزراعية القريبة من الكتلة السكنية، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

جثة مجهولة الهوية

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ببلاغ من الأهالي، بعثورهم على جثة لرجل في العقد الرابع، مجهولة الهوية، وسط الزراعات القريبة من الكتلة السكنية بحي دار رماد بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأُخطرت النيابة العامة، وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

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