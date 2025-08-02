صحة كفر الشيخ تحرر 302 محضر مخالفة للمنشآت الغذائية في يوليو

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ عن نتائج حملات التفتيش المكثفة على المنشآت الغذائية خلال شهر يوليو الماضي، والتي أسفرت عن المرور على 616 منشأة غذائية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء المتداول.

وقال الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملات تم تنفيذها بإشراف الدكتور محمد عمر خليفة، مدير عام الطب الوقائي، ومتابعة فرق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية.

تفاصيل المخالفات

وخلال هذه الجولات الرقابية، تم سحب 274 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة لتحليلها بالمعامل المركزية المختصة، بهدف التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية.

وفي إطار تنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تم تحرير 302 محضر مخالفة، منها 122 محضرًا طبقًا للقرار رقم 96 لسنة 1967، و134 محضرًا وفقًا للقرار رقم 97 لسنة 1967، إلى جانب 46 محضرًا آخر لمخالفات متنوعة تتعلق باشتراطات الصحة العامة وسلامة الغذاء.

كما أصدرت المديرية قرارات غلق إداري لعدد 52 منشأة غذائية مخالفة، بينها 51 منشأة تعمل دون ترخيص، ومنشأة واحدة تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة بسبب تدهور حالتها وعدم صلاحية المعروض بها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت المديرية أنه تم إصدار 532 شهادة صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والتزامهم بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وفيما يتعلق بالمضبوطات، تم التحفظ على كميات من الأغذية غير المطابقة للمواصفات بلغ وزنها 198.850 كجم، كما تم تنفيذ قرارات إعدام لـ 914 كجم من الأغذية و191 لترًا من السوائل غير الصالحة للاستهلاك.

وأكدت مديرية الصحة بكفر الشيخ أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا بجميع أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة، لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي منشأة مخالفة يتم ضبطها.



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