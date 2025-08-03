الأحد 03 أغسطس 2025
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الحد الأدني لكليات الألسن والإعلام بتنسيق الجامعات 2025، كفر الشيخ الأعلى

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

الحد الأدنى لكليات الألسن والإعلام بتنسيق الجامعات 2025


ألسن كفر الشيخ 297 92.81%
ألسن عين شمس 292 91.25%
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290 90.62%
إعلام القاهرة 288.5 90.15%
ألسن الفيوم 288.5 90.15%
ألسن الغردقة 286 89.37%
إعلام عين شمس 285 89.06%
ألسن بني سويف 285 89.06%
ألسن المنيا 283.5 88.59%
إعلام المنوفية 282 88.12%
ألسن سوهاج 282 88.12%
ألسن أسوان 281.5 87.96%
ألسن الأقصر 280.5 87.65%
إعلام بني سويف 279 87.18%
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5 87.03%
إعلام جنوب الوادي 277.5 86.71%
 

 رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني  للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".
• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

جدير بالذكر أنه يجب طباعة بطاقة الترشيح للاحتفاظ بها عند التقديم في الكلية أو المعهد، وفي حالة عدم ظهور النتيجة، تأكد من إدخال البيانات الصحيحة أو حاول لاحقًا في حال وجود ضغط على الموقع.

 


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًّا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، يوم الأربعاء المقبل ولمدة خمسة أيام  لتنتهي الأحد 10 أغسطس على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجتها في وقت لاحق.

 

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