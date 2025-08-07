10 خطوات لاستبدال بطاقات الخصم في cib

يبحث عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية استبدال أو إيقاف بطاقات الخصم المباشر من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وأوضح مسئولون بالبنك التجاري أنه يمكن للعملاء بالفعل استبدال أو إيقاف بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول من CIB.

وتشمل عملية تقديم الخدمة عدة خطوات في البنك التجاري الدولي كالآتي:

- سجّل الدخول إلى حسابك الخاص بتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول

- اضغط على "المزيد" أو "الملف الشخصي" في أعلى الصفحة

- اضغط على "مركز الطلبات"

- اختر "مركز طلباتي"

- ضمن "خدمات بطاقات الائتمان"، اضغط على "إيقاف/استبدال البطاقات" ثم اختر بطاقة الخصم المباشر

- اختر سبب إيقاف/استبدال البطاقة

- اضغط على "استمرار"

- قم بمراجعة تفاصيل الطلب

- قم بالموافقة على الشروط والأحكام

- اضغط على "تأكيد".

كما يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن كيفية استخراج دفتر شيكات من خلال الحساب الجاري الخاص بهم في البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري أنه يسترط لاستخراج دفتر شيكات وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري.

وقال البنك إنه بالنسبة لفتح حساب جاري في البنك التجاري الدولي فهو يضم مزايا عديدة كالآتي:

1) الحساب الجاري:

تم تصميم الحساب الجاري خصيصًا لتسهيل إجراء معاملات العملاء المصرفية اليومية، وهو ما يوفر لهم مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم:

- حساب جاري بدون فائدة يسمح لهم بإيداع وسحب النقود في أي وقت ومن أي فرع



- السحب النقدي عند الطلب في حالة أن المبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر، وعبر شبكة البنك الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء الجمهورية

- الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينة صراف آلي 30 ألف جنيه مصري.

- الحساب متوفر للأفراد والشركات

- يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت عبر الموقع الإلكتروني.

