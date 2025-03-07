خطوات إنشاء المحفظة المالية في البنك التجاري الدولي

حدد البنك التجاري الدولي CIB عدة خطوات لإنشاء وتفعيل المحفظة المالية

لعملاء وغير عملاء البنك التجاري الدولي - مصر.

وشملت الخطوات لإنشاء وتفعيل المحفظة في البنك التجاري مايلي:

قيام العميل بزيارة أقرب فرع من فروع البنك التجاري الدولي - مصر أو أي وكيل معتمد لدى البنك مثل فوري بلس وأمان.

ملء استمارة التسجيل.

سيقوم الموظف بتسجيل بياناتك على النظام.

سيتلقى العميل رسالة قصيرة على الفور تحتوي على رابط تحميل التطبيق وكود التفعيل.

القيام بتحميل التطبيق من متجر Apple أو Google Play أو Huawei AppGallery.

إدخال رقم المحمول المسجّل والقيام بقراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الموافقة عليها، ثم أدخال كود التفعيل الذي تلقاه العميل في رسالة قصيرة، والضغط على "موافق".

• القيام بإنشاء الرقم السري للمحفظة (مكوّن من ستة أرقام) علمًا بضرورة الابتعاد عن الأرقام المتتالية أو المتكررة عند إنشائه.

• يتم تفعيل المحفظة الذكية الخاصة بالعميل.

• لعملاء البنك التجاري الدولي - مصر فقط:

• من خلال رسالة نصية قصيرة:

• القيام بإرسال الرقم القومي الخاص بالعميل كاملًا إلى 4435 في رسالة نصّية قصيرة يليه آخر 4 أرقام في البطاقة البنكية الخاصة به.

القيام بالإرسال من رقم الهاتف المحمول الذي يريد العميل التسجيل به على المحفظة الذكية. (مثال: 291234567890#1234)

• سوف يتلقى العميل رسالة قصيرة خلال 3 أيام عمل تحتوي على رابط تحميل التطبيق وكود التفعيل

• القيام بتحميل التطبيق من متجر Apple أو Google Play او Huawei AppGallery

• إدخال رقم المحمول المسجّل وقم بقراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الموافقة عليها، ثم أدخال كود التفعيل الذي تلقّاه العميل في رسالة قصيرة، والضغط على "موافق"

• يجب الابتعاد عن الأرقام المتتالية أو المتكررة عند إنشاء الرقم السري

• القيام بإنشاء الرقم السري للمحفظة (مكوّن من ستة أرقام) علمًا بضرورة الابتعاد عن الأرقام المتتالية أو المتكررة عند إنشائه

• سيتم ربط البطاقة البنكية الخاصة بك إلى المحفظة في خلال 7 أيام عمل.

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