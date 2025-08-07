انطلاق جولة اكتشاف المواهب في غرب ووسط الدلتا بمشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" غدا

تنطلق غدا الجمعة أولى جولات اكتشاف المواهب الموسيقية خارج نطاق القاهرة الكبرى وذلك بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ضمن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار خطة موسعة لاكتشاف وصقل المواهب الفنية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتُقام الاختبارات على المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، لاختيار الأصوات الواعدة من الأطفال والشباب، تمهيدا لضمهم إلى الاوركسترا والكورال.

ومن جانبه، عبّر اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن دعمه الكامل للمشروع، قائلًا: "نحن نسعى لأن تصل الفنون الرفيعة إلى كل شاب وطفل في مصر، وأن نمنحهم فرصة للانضمام إلى مشروع وطني يحترم الموهبة ويرعاها. وإقليم غرب ووسط الدلتا مليء بالطاقة والإبداع، ونراهن على أن هذه الجولة ستكشف عن أصوات ومواهب موسيقية راقية، ونتطلع إلى أن يرى كل بيت مصري ثماره الفنية قريبًا."

وفي هذا السياق، صرّح المايسترو سليم سحاب قائلًا: "أؤمن أن في كل مدينة مصرية كنزًا من الأصوات والمواهب ينتظر من يكتشفه. هذه الجولات ليست فقط بحثًا عن مطربين أو عازفين، بل بحث عن أحلام تستحق أن تتحقق. سنستمع لكل صوت ونمنح كل موهبة الفرصة الحقيقية للوصول إلى خشبة المسرح."

وأشار المايسترو سليم سحاب إلى أن المشروع يستهدف تكوين أوركسترات وكورال يضم المواهب من جميع محافظات مصر، عبر خطة مدروسة تعتمد على تقسيم الجمهورية إلى 6 أقاليم ثقافية، تتم جولة في كل إقليم منها لاكتشاف ورعاية الموهوبين".

وتُعد هذه الجولة الثانية ضمن مراحل تأسيس "كورال وأوركسترا مصر الوطني" حيث سبقتها جولة في إقليم القاهرة الكبرى، وتمت الاختبارات على مسرح قصر ثقافة الجيزة.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا بمسرح السامر للإعلان عن تفاصيل هذا المشروع، الذي يأتي بتكليف مباشر من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والذي أسند إلى المايسترو سليم سحاب ثلاث مهام رئيسية تمثّل رؤية ثقافية وتنموية متكاملة، وهي إنشاء أوركسترا وكورال مصر الوطني بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإعادة إحياء مشروع فرقة رضا الغنائي والموسيقي، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإعادة إحياء عروض المسرح الغنائي بدار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

