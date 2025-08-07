الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انطلاق جولة اكتشاف المواهب في غرب ووسط الدلتا بمشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" غدا

المايسترو سليم سحاب
المايسترو سليم سحاب

تنطلق غدا الجمعة أولى جولات اكتشاف المواهب الموسيقية خارج نطاق القاهرة الكبرى وذلك بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ضمن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار خطة موسعة لاكتشاف وصقل المواهب الفنية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتُقام الاختبارات على المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، لاختيار الأصوات الواعدة من الأطفال والشباب، تمهيدا لضمهم إلى الاوركسترا والكورال.

ومن جانبه، عبّر اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن دعمه الكامل للمشروع، قائلًا: "نحن نسعى لأن تصل الفنون الرفيعة إلى كل شاب وطفل في مصر، وأن نمنحهم فرصة للانضمام إلى مشروع وطني يحترم الموهبة ويرعاها. وإقليم غرب ووسط الدلتا مليء بالطاقة والإبداع، ونراهن على أن هذه الجولة ستكشف عن أصوات ومواهب موسيقية راقية، ونتطلع إلى أن يرى كل بيت مصري ثماره الفنية قريبًا."

وفي هذا السياق، صرّح المايسترو سليم سحاب قائلًا: "أؤمن أن في كل مدينة مصرية كنزًا من الأصوات والمواهب ينتظر من يكتشفه. هذه الجولات ليست فقط بحثًا عن مطربين أو عازفين، بل بحث عن أحلام تستحق أن تتحقق. سنستمع لكل صوت ونمنح كل موهبة الفرصة الحقيقية للوصول إلى خشبة المسرح."

وأشار المايسترو سليم سحاب إلى أن المشروع يستهدف تكوين أوركسترات وكورال يضم المواهب من جميع محافظات مصر، عبر خطة مدروسة تعتمد على تقسيم الجمهورية إلى 6 أقاليم ثقافية، تتم جولة في كل إقليم منها لاكتشاف ورعاية الموهوبين".

وتُعد هذه الجولة الثانية ضمن مراحل تأسيس "كورال  وأوركسترا مصر الوطني" حيث سبقتها جولة في إقليم القاهرة الكبرى، وتمت الاختبارات على مسرح قصر ثقافة الجيزة.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا بمسرح السامر للإعلان عن تفاصيل هذا المشروع، الذي يأتي بتكليف مباشر من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والذي أسند إلى المايسترو سليم سحاب ثلاث مهام رئيسية تمثّل رؤية ثقافية وتنموية متكاملة، وهي إنشاء أوركسترا وكورال مصر الوطني بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإعادة إحياء مشروع فرقة رضا الغنائي والموسيقي، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإعادة إحياء عروض المسرح الغنائي بدار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروع كورال وأوركسترا مصر الوطني المايسترو سليم سحاب

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

الداخلية تضبط التيك توكر موكا بحوزتها حشيش وبودر

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

مدرب الزمالك يحسم موقفه تجاه محمد السيد

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads