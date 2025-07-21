قصور الثقافة تكشف عن تفاصيل مشروع اكتشاف المواهب، وسليم سحاب: هذه تكليفات الوزير لي (صور)

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تفاصيل مشروع التعاون بين وزارة الثقافة والمايسترو الكبير سليم سحاب، والذي يهدف إلى اكتشاف وتدريب المواهب الموسيقية والغنائية بقصور الثقافة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم الفنون الجادة وتنمية الإبداع في مختلف ربوع الوطن، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم على مسرح السامر.



جاء ذلك بحضور ومشاركة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.



قال اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن التعاون مع المايسترو سليم سحاب قامة كبيرة في عالم الفنون والموسيقى، وتقوم فكرة المشروع بالبحث عن المواهب الفنية واكتشافها ودعمها لتأهيل جيل محترف، مشيرا إلى أنه تم اختيار 6 أقاليم وعدد من قصور الثقافة التى تتناسب مع إجراء المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تأسيس أوركسترات وكورالات من الأطفال والشباب الموهوبين في المحافظات.

وأوضح المايسترو الكبير سليم سحاب خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم تكليفه من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بثلاثة تكليفات هامة، وهي إعادة مسرح البالون وفرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية لسابق عهدها، وإعادة نشاط قصور الثقافة في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى إعادة المسرح الغنائي المصري للحياة.



وأكد المايسترو سليم سحاب، أنه على استعداد أن يجوب جميع محافظات مصر، لاكتشاف كل من لديه موهبة حقيقية، بحيث نستطيع تأسيس فرق متعددة في كل مكان وليس في محافظة القاهرة فقط، مشيرا إلى أن مصر بها مواهب فنية كثيرة.

أما فيما يخص المسرح الغنائى فى الموسيقى العربية، فأشار إلى أنه وصل ذروته مع الشيخ سيد درويش وسلامة حجازى وزكريا أحمد وغيرهم من أقطاب الموسيقى، وبسبب ارتفاع وزيادة التكلفة الإنتاجية، فقد أدت إلى صعوبة تنفيذه على مدار سنوات، وكان الحل هو ظهور الفيلم العنائي، ولدي رؤية خاصة لإعادته من جديد.

مضيفا أن الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد كلف وحدة تصوير تليفزيونية تصاحبنا في الأقاليم لكى تسجل وتوثق جولاتنا في الأقاليم لاكتشاف المواهب، مؤكدا على أنه ليس هناك شروط مرتبطة بالسن غير الموهبة.

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