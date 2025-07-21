سليم سحاب على رأس مشروع وطني لاكتشاف المواهب بتكليف من هنو، وقصور الثقافة تكشف التفاصيل (فيديو)

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تفاصيل مشروع التعاون بين وزارة الثقافة والمايسترو الكبير سليم سحاب، والذي يهدف إلى اكتشاف وتدريب المواهب الموسيقية والغنائية بقصور الثقافة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم الفنون الجادة وتنمية الإبداع في مختلف ربوع الوطن، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم على مسرح السامر.

وجاء ذلك بحضور ومشاركة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون هيئة العامة لقصور الثقافة، محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.



وقال اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة: إن التعاون مع المايسترو سليم سحاب هو قامة كبيرة في عالم الفنون والموسيقى، وتقوم فكرة المشروع بالبحث عن المواهب الفنية واكتشافها ودعمها لتأهيل جيل محترفا، مشيرا إلى أنه تم اختيار 6 أقاليم وعدد من قصور الثقافة التى تتناسب مع إجراء المشروع، وأضاف أن المشروع يهدف إلى تأسيس أوركسترات وكورالات من الأطفال والشباب الموهوبين في المحافظات.

وأوضح المايسترو الكبير سليم سحاب خلال المؤتمر الصحفي، أن تم تكليفه من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بثلاثة تكليفات هامة، وهم إعادة مسرح البالون وفرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية لسابق عهدها، وإعادة نشاط قصور الثقافة في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى إعادة المسرح الغنائي المصري للحياة.

وأكد المايسترو سليم سحاب، أنه على استعداد أن يجوب جميع محافظات مصر، لاكتشاف كل من لديه موهبة حقيقية، بحيث نستطيع تأسيس فرق متعددة في كل مكان وليس في محافظة القاهرة فقط، مشيرا إلى مصر بها مواهب فنية كثيرة.

أما فيما يخص المسرح الغنائى فى الموسيقى العربية، فأشار إلى أنه وصل ذروته مع الشيخ سيد درويش وسلامة حجازي وزكريا أحمد وغيرهم من أقطاب الموسيقى، وبسبب ارتفاع وزيادة التكلفة الانتاجية، فقد أدت إلى صعوبة تنفيذه على مدار سنوات، وكان الحل هو ظهور الفيلم الغنائي، ولدي رؤية خاصة لإعادة من جديد.

وأضاف أن الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد كلف وحدة تصوير تليفزيونية تصاحبنا في الأقاليم لكي تسجل وتوثق جولاتنا في الأقاليم لاكتشاف المواهب، مؤكدا على أنه ليس هناك شروطا مرتبطة بالسن غير الموهبة.

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