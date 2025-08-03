وزير الثقافة يعلن انضمام الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير لأوركسترا كورال مصر الوطني (فيديو وصور)

أعلن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو عن انضمام الفائزين من الدورات السابقة والحالية إلى أروكسترا كورال مصر الوطني بقيادة المايسترو سليم سحاب، لإتاحة المشاركة في مشروع دولي جاد، هذا بالإضافة إلى عرض الأعمال الفنية للفائزين بكافة معارض الوزارة، وتوفير برامج تأهيلية من الكتابة إلى الموسيقية والفنون التشكيلية والابتكار العلمي والتكنولوجي، وذلك تنفيذ لرؤية كاملة لدعم المواهب الشابة.

وأكد هنو على دعم وتطوير التطبيقات الإلكترونية للفائزين في فرع التطبيقات والبرامج الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتصبح قابلة للاستخدام على أرض الواقع، هذا بالإضافة لمشاركة الفائزين في حفلات الوزارة في أنحاء الجمهورية.

وشكر وزير الثقافة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على دعمها لجوائز المبدع الصغير، والذي يدل على تقدير وتاكيد أن رعاية الابداع تبدأ من جذوره، ورعاية هؤلاء الأجيال من المواهب يثبت ان مصر كانت وستظل زاخرة بالمواهب.

وشهدت هذه الدورة إقبالًا غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 6570 مشاركًا من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركات من 9 دول عربية وأجنبية، كان أبرزها المملكة العربية السعودية، والكويت، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتصدرت الإناث عدد المشاركات بـ 4262، مقابل 2308 من الذكور.

وتصدرت محافظة أسيوط قائمة المحافظات الأكثر مشاركة بـ 1116 متقدمًا، تلتها محافظة القاهرة بـ 779 مشاركًا، ثم الإسكندرية بـ 487، كما تنوعت المشاركات بين فروع الجائزة المختلفة، حيث حظي فرع الرسم بالنصيب الأكبر من المشاركات بـ 3438، يليه فرع القصة بـ 751، ثم الشعر بـ 428، والغناء بـ 604، والابتكارات العلمية بـ 500، وأخيرًا التطبيقات والمواقع الإلكترونية بـ 566.

قائمة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة

وجاءت قائمة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2025 بدورتها الخامسة كالآتي:

فرع القصة

الفئة العمرية الأولى:

عابد الرحمن يوسف صبحي يوسف (الغربية)

ليزا شريف رضوان عبد الحميد (الجيزة)

الفئة العمرية الثانية:

أبانوب جورج وهيب زكي (الدقهلية)

يوستينا بشاي صموئيل جاد (أسيوط)

فرع الشعر

الفئة العمرية الأولى:

همسة أيمن بدوي التابعي سمرة (دمياط)

الفئة العمرية الثانية:

أحمد رمضان محمد عبد الرحمن عوف (الدقهلية)

عبد الرحمن مصطفى أحمد النحاس (الإسكندرية)

هاجر أشرف نجيب السيد متيرد (دمياط)

فرع التأليف المسرحي

الفئة العمرية الأولى:

جنا الدكتور خلف الله عبد الحميد (سوهاج)

عمر وائل مصباح عبد المحسن (الدقهلية)

الفئة العمرية الثانية:

آية وليد عرفان محمود أبو النور (دمياط)

لمى أحمد كمال عبد الغفار (القليوبية)

فرع الرسم

الفئة العمرية الأولى:

آية محسن عبده سعيد هارون (أسوان)

خالد حسن شحات حسن إبراهيم (الدقهلية)

مريم خالد حسن الشواربي (القاهرة)

الفئة العمرية الثانية:

رودينة ممدوح أحمد عبد الرحيم (القاهرة)

فرع العزف

الفئة العمرية الأولى

لارا محمد عبد الجيد عطية (القاهرة)

مصطفى محمد أحمد محمد قدورة (الجيزة)

الفئة العمرية الثانية:

مالك محمد شحاتة السيد (الجيزة)

يوسف أشرف فريد حسن (الجيزة)

فرع الغناء

الفئة العمرية الأولى:

فريدة إسلام سيد مصطفى كمال (القاهرة)

فياض أحمد فياض محمود حسن (الجيزة)

الفئة العمرية الثانية:

عائشة محمد إبراهيم عبد العظيم مرسي (الشرقية)

فاروق محمد فاروق علي (الجيزة)

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية

الفئة العمرية الأولى:

حمزة محمد السيد سعد (البحيرة)

رامي فادي صبري كرم (الدقهلية)

الفئة العمرية الثانية:

إسراء بدوي سمير حسني (القاهرة)

مارك ألبير بطرس آدم (القاهرة)

فرع الابتكارات العلمية

الفئة العمرية الأولى:

أنطوني مينا يني عطا عطية (سوهاج)

مريم أحمد سيد أحمد تمساح (الأقصر)

الفئة العمرية الثانية:

يوسف محمد علي محمود الجميلي (الدقهلية)

عمل مشترك:

ملك أمين عادل علي أبو زين (المنوفية)

هناء خالد حسن عبد المقصود حسن (المنوفية)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.