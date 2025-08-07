الخميس 07 أغسطس 2025
أخبار مصر

أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق الأحد المقبل

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد وذلك يوم الأحد المقبل.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة. 

