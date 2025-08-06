الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو

حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3 متر.

شديد الحرارة وتحذير من ظاهرتين، حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس غدا الاربعاء، أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الوجه البحرى  وذلك على فترات متقطعة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث  يستمر انخفاض درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى  ويسود طقس  حار رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة. 

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