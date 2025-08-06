استعدوا، الأرصاد تعلن عودة الموجة الحارة، وتحذر من أمطار صيفية بالقاهرة ورمال وأتربة بالصعيد

يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تعاود الارتفاع مرة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل.

ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من السبت المقبل، حيث ترتفع ارتفاع تدريجي وطفيف على أغلب الأنحاء لتسجل السواحل الشمالية 32: 33 درجة مئوية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36:37 درجة مئوية، جنوب البلاد 39: 44 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

أمطار صيفية على السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3 متر.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب وشمال الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

درجة الحرارة اليوم الأربعاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 35, المحسوسة 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الإسكندرية:درجة الحرارة:24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 35 , المحسوسة 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 38 , المحسوسة 39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

أسوان: درجة الحرارة 29 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

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