ما يريده الرئيس

أوامر ترامب مقدسة ومن يخالفها من الموظفين والمسئولين جزاءه إما الفصل أو الإقالة والاتهام العلني بعدم الكفاءة! شاهدنا ذلك فى علاقة ترامب مع رئيس الفيدرالي الأمريكي.. فهو يضغط عليه منذ أن دخل البيت الأبيض لكي يخفض معدل الفائدة، ولكنه بسبب ارتفاع معدل التضخم يرفض ولا يستجيب لطلبات الرئيس فكانت النتيجة تهديده بالإقالة بشكل مستمر..

وكان يمكن لترامب تنفيذ تهديداته هذه لولا أن بعض الخبراء نصحوه بألا يفعل ذلك حتى لا تصاب الأسواق الامريكية بالاضطراب وعدم الاستقرار.. لكن تهديدات ترامب لرئيس المركزي الأمريكي مستمرة في إطار الضغط عليه!



أما مسئولة الإحصاء في الولايات المتحدة فقد أقدم ترامب بالفعل على إقالتها بدعوى أنها تتلاعب في بيانات وأرقام التوظيف.. والسبب الحقيقي أن بيانات البطالة الأخيرة في أمريكا أظهرت زيادة في البطالة، بينما ترامب يقول العكس ويدعى أن الإقتصاد الأمريكي تحسن كثيرا بعد أن تولى رئاسة أمريكا وبفضل سياساته وقراراته الجمركية، وإن حال الأمريكين قد تحسن ودخولهم زادت والبطالة انخفضت!



وهكذا ترامب رئيس الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم يفعل مثل بعض الرؤساء لدول صغيرة.. إنه ينسف كل القواعد الديمقراطية لكى يبدو أنه نفذ وعوده للناخبين بعودة أمريكا عظيمة مجددا.. إنه لا يهمه الديمقراطية والتى تقضى بالشفافية والمحاسبة والمعلومات الصادقة، وإنما يهمه فقط أن ما يقوله هو الصحيح وما يرفضه هو الخطأ..

إنها الديكتاتورية عينها التى تتههم بها أمريكا قادة بعض الدول بممارستها حينما تريد أن تضغط عليهم أو تطالبهم بفعل شى يرفضونه!

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