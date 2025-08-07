بعد ارتفاع أسعارها، تحرك برلماني بشأن لائحة علاج المرضى النفسيين

تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بسبب اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية.

ارتفاع تكاليف العلاج في مستشفيات الصحة النفسية

وطالب النائب، الحكومة بإعادة النظر في اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية، والتي بدأ العمل منذ أيام بعد الارتفاعات الكبيرة فى تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية.



أهمية توفير الرعاية الصحية للمرضى النفسيين

وشدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق نصوص الدستور، في توفير الرعاية الصحية للمرضى النفسيين، لاسيما من غير القادرين من المواطنين البسطاء والفقراء بالمجان، نظرًا لعدم قدرتهم المالية على توفير العلاج لهم.

الحكومة تتجاهل تحمل تكاليف علاج المرضى النفسيين على نفقتها

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللائحة السابقة كانت تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، متسائلًا: لماذا لا تتحمل وزارة الصحة والسكان، تكاليف علاج المرضى النفسيين، خاصة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات غير القادرة؟

تخلي وزارة الصحة عن دورها في علاج المرضى النفسيين

وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا تخلت وزارة الصحة والسكان عن دورها فى العلاج المجاني في مستشفيات الصحة النفسية؟

وقال عضو مجلس النواب: لماذا لا تدرس الحكومة جميع حالات المرضى النفسيين ليتم علاج المرضى الأثرياء من القادرين على نفقتهم الخاصة وعلاج غير القادرين بالمجان ودون أي مقابل مادي؟

سياسات جديدة للعلاج في المستشفيات الحكومية

وطالب النائب، بوضع سياسات جديدة للعلاج بالمستشفيات الحكومية، والإسراع في تنفيذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

