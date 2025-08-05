الصحة: زيادات أسعار تذاكر المستشفيات النفسية للعلاج الاقتصادي وليس المجاني

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الأسعار الجديدة لخدمات مستشفيات الصحة النفسية تطبق فقط على القسم الاقتصادي.

إقرار زيادات جديدة في أسعار بعض الخدمات داخل القسم الاقتصادي فقط

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " فيتو" أن إقرار زيادات جديدة في أسعار بعض الخدمات داخل القسم الاقتصادي فقط بمستشفيات الصحة النفسية، دون أي تأثير على القسم المجاني.

وأشار المصدر أن القسم الاقتصادي يستهدف المرضى القادرين على دفع رسوم رمزية مقابل خدمات ذات جودة محسنة، بينما يظل القسم المجاني متاحًا بالكامل للمؤمن عليهم وغير القادرين، ما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تمييز.

وأوضح أن خدمات الرعاية النفسية وعلاج الإدمان داخل المستشفيات الحكومية، تخضع للتأمين الصحي ما يعزز فرص حصول الفئات المؤمن عليها على العلاج المناسب دون تكلفة إضافية.

العلاج على نفقة الدولة يخفف الأعباء عن غير القادرين

وأشار إلى أنه جانب التأمين الصحي، يشكل برنامج العلاج على نفقة الدولة آلية فعالة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين، من خلال تغطية تكلفة الأدوية والخدمات العلاجية التي تصرف في العيادات الخارجية والمتخصصة.

وقد أصدرت وزارة الصحة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 13.2 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة المتواصل بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الصحية.

إجمالي عدد المرضى المترددين على مستشفيات الصحة النفسية

تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المرضى المترددين على مستشفيات الصحة النفسية يبلغ 3098 مريضا، منهم:

2173 مريضًا نحو 70% يحصلون على الخدمة مجانًا أو من خلال التأمين الصحي.

925 مريضًا فقط 30% يتلقون العلاج ضمن القسم الاقتصادي.



وأكد حرص الدولة على الاستمرار في تقديم العلاج المجاني لغالبية المرضى، إلى جانب تطوير القسم الاقتصادي بما يضمن استمرارية التمويل وتحسين جودة الخدمات دون الإخلال بحقوق الفئات غير القادرة.

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