من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، أسباب زيادة سعر تذكرة الكشف بمستشفيات الصحة النفسية

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أسباب صدور لائحة مالية وإدارية جديدة بمستشفيات الصحة النفسية وزيادة تكاليف العلاج بها.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أن الهدف من صدور لائحة مالية جديدة لمستشفيات الصحة النفسية رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستواها.

تذكرة الكشف في العيادات الخارجية ارتفعت من جنيه واحد إلى 10 جنيهات

وأكد المصدر أن تذكرة الكشف في العيادات الخارجية ارتفعت من جنيه واحد إلى 10 جنيهات.

أوضح أن الزيادة تشمل قيمة الكشف والعلاج الشهري معا، وفقًا للمادة (8) من اللائحة الجديدة.

ورغم أن الزيادة تمثل عشرة أضعاف السعر السابق، فإنها لا تزال قيمة رمزية مقارنة بتكلفة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار أن المبلغ الجديد 10 جنيهات يغطي الكشف الطبي، التشخيص، وصرف الأدوية لمدة شهر، أي أن تكلفة العلاج اليومية لا تتجاوز 33 قرشًا فقط، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الفعلية.

رفع تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة

أوضح المصدر أنه تم رفع تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا وتضم العيادات المتخصصة استشارات متقدمة يقدمها أطباء في مجالات دقيقة مثل صحة المرأة والأطفال، ما يتطلب خبرات وتجهيزات طبية متطورة.

وقال المصدر إن السعر الجديد 20 جنيهًا يعتبر رمزيًا، ويهدف إلى تغطية جزء من تكاليف التشغيل دون التأثير على استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية.

وأشار المصدر الى استمرار العلاج المجاني للمؤمن عليهم.

وأكد أن المرضى الخاضعين للتأمين الصحي لا يتحملون أي أعباء مالية، حيث يغطي التأمين كامل تكاليف الكشف والعلاج، مما يضمن استمرار استفادتهم من الخدمات دون أي تغيير.

وكشف عن أسباب صدور لائحة جديدة والتي تستهدف تحسين كفاءة الخدمات الطبية وضمان استدامتها، خاصة في ظل تزايد الأعباء المالية على الدولة، كما أنها تراعي البعد الاجتماعي من خلال استمرار تقديم الخدمة مجانًا لغير القادرين.

وبدأت الأمانة العامة للصحة النفسية تطبيق اللائحة المالية والإدارية الجديدة التي تتضمن زيادة أسعار بعض الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، مع الحفاظ الكامل على مجانية العلاج للمرضى المؤمن عليهم وغير القادرين.

ويمكن الإطلاع علي اللائحة من خلال الضغط هنا

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