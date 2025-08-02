السبت 02 أغسطس 2025
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أخبار مصر

قرار وزاري جديد بزيادة أسعار الخدمات العلاجية داخل مستشفيات الصحة النفسية

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

 أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان قرار رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٥، بشأن إصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية.

 

قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية

ونص القرار الوزاري على قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من ١٥٠ جنيها للدرجة الثالثة و١٨٠ جنيها للثانية و٣٠٠ جنيه للأولى و٣٨٠ جنيها للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها ٥٥٠ جنيها يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية، حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم ٤٠٠ جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة ٤٠٠ جنيه.

 

كما تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة ١٥٠ جنيها وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر ٤٥ جنيها، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها ٥٠ جنيها.


وقالت حملة "مصيرنا واحد" إن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر إلى ٣% من سكانها وأظهرت أن ٢٥% من السكان يعانون من أعراض نفسية.

وطالبت حملة “مصيرنا واحد”  وزارة الصحة والسكان بالكشف عن حقيقة زيادة أسعار خدمات مستشفيات الصحة النفسية، والتأكيد على استمرار دعم الدولة لخدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وأكدت حملة “مصيرنا واحد” أن زيادة الأسعار كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته.

وتطالب “مصيرنا واحد” وزارة الصحة والسكان باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار الوزاري المشار إليه.

وأكدت حملة “مصيرنا واحد” رفضها تخلي وزارة الصحة والسكان عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، وتستنكر محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.

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يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و “الاعتداء على المستشفيات”و “التوعية بالأمراض النادرة”.

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