تحطم طائرة مقاتلة خلال رحلة تدريبية شرق اليابان

أعلنت قوات الدفاع الجوى اليابانية، اليوم الخميس، تحطم إحدى الطائرات المقاتلة التابعة لها من طراز "إف-2" أثناء رحلة تدريبية قبالة سواحل محافظة "إيباراكى" الواقعة شرق البلاد.

إنقاذ الطيار وهو الوحيد الذي كان على متن الطائرة

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نسختها الإنجليزية أنه تم إنقاذ الطيار وهو الوحيد الذي كان على متن الطائرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

مصرع وزيري الدفاع والبيئة في غينيا خلال تحطم مروحية

وفي سياق آخر، أعلنت الرئاسة الغانية أمس مصرع وزيري الدفاع والبيئة في تحطم مروحية، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة فقدان مروحية كان على متنها 3 من أفراد الطاقم و5 ركاب.

وقال جوليوس ديبرا مدير مكتب الرئيس جون ماهاما، إن وزير الدفاع إدوارد أومان بواما ووزير البيئة إبراهيم مورتالا محمد كانا من بين الضحايا في الحادث.

