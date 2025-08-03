تحطم طائرة وسقوطها في البحر قبالة سواحل إسبانيا ومصرع طاقمها

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، مصرع راكبَي طائرة خفيفة بمقعدين، سقطت في البحر مساء أمس السبت قبالة جزيرة مايوركا بأرخبيل البليار الإسباني وسط البحر الأبيض المتوسط.

سقوط طائرة قبالة سواحل إسبانيا ومصرع اثنين على متنها

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطائرة ذات المقعدين من طراز "تيم روكيت إف-4 رايدر" سقطت بمنطقة بويرتو سوير، وأضافت أن الطائرة المنكوبة كانت تقوم فيما يبدو بحركات بهلوانية قبل سقوطها.

وقال الحرس المدني في بيان إنه بعد ساعات من عمليات البحث، انتشل المسعفون جثتي الطيار ونجله (13 عاما) الذي كان يرافقه.

وشاهد أشخاص الطائرة تسقط في البحر على بعد حوالي 100 متر من الساحل، في شمال جزيرة مايوركا السياحية.

وبدأت فرق الإسعاف عندها عمليات البحث، وأفاد الحرس المدني بأن الطائرة كانت أقلعت قبل ساعتين من مطار مايوركا، حيث يناهز عمق المياه 30 مترا.

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