مصرع وزيري الدفاع والبيئة الغانيين إثر تحطم طائرة
أعلنت الرئاسة الغانية مصرع وزيري الدفاع والبيئة في تحطم مروحية، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة فقدان مروحية كان على متنها 3 من أفراد الطاقم و5 ركاب.
مصرع وزير الدفاع إدوارد أومان بواما ووزير البيئة إبراهيم مورتالا
وقال جوليوس ديبرا مدير مكتب الرئيس جون ماهاما، إن وزير الدفاع إدوارد أومان بواما ووزير البيئة إبراهيم مورتالا محمد كانا من بين الضحايا في الحادث.
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