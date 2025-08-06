مصرع وزيري الدفاع والبيئة الغانيين إثر تحطم طائرة

أعلنت الرئاسة الغانية مصرع وزيري الدفاع والبيئة في تحطم مروحية، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة فقدان مروحية كان على متنها 3 من أفراد الطاقم و5 ركاب.

مصرع وزير الدفاع إدوارد أومان بواما ووزير البيئة إبراهيم مورتالا

🚨 Gana Savunma Bakanı Omane Boamah, içinde bulunduğu askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/qv2dph2FEg — Savunma Plus (@savunmaplus) August 6, 2025

وقال جوليوس ديبرا مدير مكتب الرئيس جون ماهاما، إن وزير الدفاع إدوارد أومان بواما ووزير البيئة إبراهيم مورتالا محمد كانا من بين الضحايا في الحادث.

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