بعد إخفائه معلومات طبية، برشلونة يفتح تحقيقا مع تير شتيجن

كشفت وكالة فرانس برس ان إدارة نادي برشلونة فتحت تحقيقا مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس الفريق الكتالوني.



حارس برشلونة يرفض الافصاح عن تقريره الطبي

واكدت الوكالة أن الحارس الدولي رفض السماح لبرشلونة بمشاركة معلوماته الطبية مع رابطة الدوري الإسباني حتى تتمكن من تقييم مدة غيابه الأمر الذي يعرضه لعقوبات شديدة.

وخضع الحارس أخيرا لجراحة أسفل الظهر ومن المحتمل أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و5 أشهر وهي التي ستساعد برشلونة على استبداله بلاعب آخر وتسجيله مؤقتا في قائمة الفريق وسط القيود المفروضة على النادي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف



وبحسب تقارير كاتالونية كان برشلونة يعتزم استغلال غياب حارسه الأساسي لفترة طويلة لإفساح المجال ضمن قواعد الامتثال للعب النظيف لتسجيل لاعبيه الجدد



وتعاقد برشلونة مع الحارس الشاب خوان جارسيا وتمديد عقد البولندي فويتشيك تشيزني ممايقلل فرص بقاء تير شتيجن



وما يزال العملاق الكاتالوني يعاني باستمرار من ضائقة مالية في انتظار إعادة افتتاح ملعبه الأسطوري "كامب نو" قيد التطوير حاليا، يرى النادي أن موقف تير شتيغن قد يسبب له ضررا رياضيا واقتصاديا.

مع ذلك، يُؤكد النادي أن توقيع شتيجن لعقد مع برشلونة يتضمن سلسلة من الالتزامات والامتثال لقواعد مُحددة، والتي قد تُؤدي، في حال عدم الالتزام بها، إلى عقوبات تأديبية، أو حتى عقوبات قانونية، في حال إلحاق ضرر جسيم بالطرف الآخر.

ويواجه تير شتيجن وهو اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة الفريق تحت قيادة لويس أنريكي التي أحرزت لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015، عقوبات صارمة بحسب لوائح رابطة "الليجا" منها إنهاء عقده.

ووصل فريق برشلونة إلى إسبانيا بعد انتهاء جولته الآسيوية في كوريا الجنوبية.

وعرضت الصفحة الرسمية لفريق برشلونة فيديو وصول البعثة لإسبانيا.

ومنح هانز فليك المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة لمدة يومين.

وتألق النجم الإسباني جافي بعدما سجل هدفين في اللقاء الأخير ضد دايجو الكوري الجنوبي ليصبح الهداف الأول للفريق خلال الجولة الآسيوية بثلاثة أهداف.

وقال جافي، في تصريحات لقناة نادي برشلونة: إن الفريق الكتالوني يعود من هذه الجولة بانطباعات إيجابية للغاية، لافتا إلى أن فترة الإعداد كانت جيدة.



وأضاف أن الفريق يأمل في مواصلة نفس الإيقاع، وهو ذات الشعور الذي يحمله، متمنيا أن يواصل تقديم الإضافة للنادي.

جافي يشيد بجولة برشلونة التحضيرية في آسيا



من جانبه، أبدى جيرارد مارتين مدافع برشلونة، سعادته بالمشاركة وتقييمه الإيجابي للمباريات الثلاث التي خاضها الفريق في آسيا، مؤكدًا أن الجولة ساعدت اللاعبين على استعادة الإيقاع والانسجام والتدرج البدني.

وأضاف أنه خاض المباراة الأخيرة في مركز قلب الدفاع إلى جانب رونالد أراوخو، رغم أنه اعتاد اللعب سابقًا بثلاثة مدافعين.

وأوضح مارتين أن الآن الوضع مختلف، لافتا إلى أنه يتكيف بسرعة مع متطلبات الفريق وتوجيهات الجهاز الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.