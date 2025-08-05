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رياضة

برشلونة يتفق مع مدافعه على تجديد عقده 5 سنوات

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى لتجديد عقد مدافعه الدولي الفرنسي جوليس كوندي، خلال المرحلة الحالية.

وانضم كوندي لصفوف برشلونة، في صيف 2022، قادمًا من إشبيلية، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف 2027.

إدارة برشلونة تفاوض وكيل كوندي لتجديد عقده 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ووكيل كوندي يعملان على تجديد عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إعداد جميع الوثائق والعقود بالفعل من أجل التوقيع حتى 2030.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم الإعلان عن التجديد قبل غلق سوق الانتقالات في حال استيفاء معايير اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 

وضم برشلونة هذا الصيف كلًا من حارس المرمى خوان جارسيا، وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، وروني بادرجي من كوبنهاجن.

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