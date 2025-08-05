برشلونة يتفق مع مدافعه على تجديد عقده 5 سنوات

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى لتجديد عقد مدافعه الدولي الفرنسي جوليس كوندي، خلال المرحلة الحالية.

وانضم كوندي لصفوف برشلونة، في صيف 2022، قادمًا من إشبيلية، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف 2027.

إدارة برشلونة تفاوض وكيل كوندي لتجديد عقده

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ووكيل كوندي يعملان على تجديد عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إعداد جميع الوثائق والعقود بالفعل من أجل التوقيع حتى 2030.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم الإعلان عن التجديد قبل غلق سوق الانتقالات في حال استيفاء معايير اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي

وضم برشلونة هذا الصيف كلًا من حارس المرمى خوان جارسيا، وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، وروني بادرجي من كوبنهاجن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.