النيابة تعاين عقار عين شمس المنهار وتأمر بإخلاء ساكنيه

انتقل فريق من نيابة عين شمس لمعاينة عقار مكون من 4 طوابق، تعرض لانهيار جزئي دون وقوع أي خسائر بشرية، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة والفحص ومعرفة الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإخلاء العقار من ساكنيه والبالغ عددهم 7 أسر.

وكشفت المعاينة انهيار الجزء الجانبي من العقار دون تسجيل ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

عقار عين شمس المنهار

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة عين شمس، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين سقوط جزء من العقار المكون من 4 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.