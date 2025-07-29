انهيار جزئي لـ عقار بمنطقة الرأس السوداء فى الإسكندرية دون إصابات

انهارت منذ قليل، أجزاء من عقار قديم بمنطقة الرأس السوداء شرق محافظة الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بانهيار أجزاء من عقار بشارع الشهيد جمال زكى بمنطقة الرأس السوداءـ دون وجود أي إصابات في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية برفقة الحماية المدنية بالمحافظة لمكان البلاغ، ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

وقال أيمن خالد شاهد عيان بالمنطقة: إن العقار بناء قديم وانهيار أجزاء منه، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية توجهت على الفور لمكان العقار فور الإبلاغ.

وطالب خالد، بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة من العقار حتى لا تسبب في إصابة المواطنين والمارة.

وواصل مسئولو المحافظة برفع الرديم من العقار لفتح الطريق أمام المارة، حتى لا يتسبب في تعطل الحركة العامة للمواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة

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