طلاب جامعة القناة يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

شهدت اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ في يومها الأول في محافظة الإسماعيلية، حضور طلاب جامعة قناة السويس، الذين توافدوا بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم، متصدرين ساحات الاقتراع منذ لحظة فتح اللجان.

رئيس جامعة القناة يتابع مشاركة طلاب الجامعة ومنتسبيها

حرص الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على متابعة عملية توافد الطلاب إلى مقار لجانهم الانتخابية، بعد توفير خدمة الاستعلام داخل الحرم الجامعي، بما يضمن سهولة تحديد أماكن التصويت. جاءت المتابعة المباشرة بمشاركة نواب رئيس الجامعة: الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات ووفد من أسرة "طلاب من أجل مصر".

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

التزام منتسبي الجامعة في الاستحقاق

وقد تجسدت المشاركة الفعالة لجامعة قناة السويس في التزام أسرتها الأكاديمية والإدارية والطلابية بأداء هذا الاستحقاق الوطني، حيث حرص الجميع على التوجه إلى اللجان للمساهمة الإيجابية في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، إيمانًا بأن المشاركة في الحياة السياسية جزء لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية.



جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

وأكد الدكتور ناصر مندور أن هذه الصورة المشرّفة من الحضور تعكس وعي مجتمع الجامعة بدور الصوت الانتخابي في بناء الوطن، مشددًا على أن الجامعة لا تؤدي فقط رسالتها في التعليم والبحث العلمي، بل تمارس مسؤوليتها الوطنية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ القيم الديمقراطية والانتماء لدى الشباب والموظفين.

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

وأضاف أن الجامعة وفرت كافة سبل التيسير لضمان مشاركة فاعلة، من منطلق إيمانها بأن العملية الانتخابية هي منبر حقيقي للتعبير عن الانتماء والمشاركة في صنع القرار، وهي ركيزة أساسية في بناء دولة قوية تستند إلى إرادة شعبها.

وقد شهدت لجان الاقتراع حضورًا جماعيًّا من قيادات الجامعة جنبًا إلى جنب مع الطلاب والعاملين، في تأكيد واضح على أن الممارسة الديمقراطية مسؤولية جماعية وموقف وطني تتكامل فيه كل مؤسسات المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام جامعة قناة السويس الدائم بدعم مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري في ظل الجمهورية الجديدة، وتجسيد دورها كمؤسسة وطنية شريكة في بناء مستقبل الدولة المصرية.

انطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 ألاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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