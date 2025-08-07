الخميس 07 أغسطس 2025
الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبوا في حادث تصادم بالصف

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبوا في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في منطقة الصف، تمهيدا لسماع أقوالهم في الحادث.

 

وطلبت النيابة فريق لمعاينة موقع الحادث وإعداد تقرير واف عن أسبابه، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

 

إصابة شخصين في حادث تصادم بالصف


تلقت غرفة مرور الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بوقوع  حادث تصادم وسقوط مصابين، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

