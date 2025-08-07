أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 7- 8- 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 395 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 362 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 346 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 296 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 230 ريالا قطريا.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الخميس، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس محافظي البنك المركزي.

بحلول الساعة 0057 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.20 دولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1336.74 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1139.98 دولار.

