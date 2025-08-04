الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة لتنظيم إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فيتو
ads

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة في الموعد المحدد، وذلك في إطار انطلاق أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ دون تسجيل أي معوقات.

فتح لجان تصويت انتخابات مجلس الشيوخ

وجاءت تصريحات المحافظ خلال متابعته عملية فتح اللجان بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة. 

وبدأت اللجان في استقبال الناخبين مع الساعات الأولى من فتح أبوابها، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية توافدًا تدريجيًّا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

انتظام سير العملية الانتخابية

وأوضح محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين؛ بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية. 

كما شدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات. 

وأكد المهندس عادل النجار على التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظّم لسير العملية الانتخابية، بما يعكس صورة مشرفة عن المشاركة الديمقراطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

منال عوض تستعرض الموازنة العامة للوزارة وجهود صندوق حماية البيئة

وزارة البيئة تعيد إطلاق سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل

توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة لرفع كفاءة الطرق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور العام

محافظ الجيزة يعلن عن هدية لأهالي الطالبية والعمرانية والهرم

توجيهات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظة الجيزة تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الأكثر قراءة

بهتافات تحيا مصر، الناخبون يتبادلون التحية مع السيسي عقب تصويته في انتخابات مجلس الشيوخ

بعد القبض على البلوجرز، توفيق عكاشة يوجه رسالة قوية لوزارة الداخلية والمحامين

رقص وأغاني وطنية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة نصر والتجمع (فيديو وصور)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

العثور على الممثل الكوري سونغ يونغ كيو ميتًا داخل سيارته

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وزير التموين يدلي بصوته بمدرسة الشهيد أحمد محمود بالقاهرة

سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

ارتفاع التفاح وانخفاض العنب، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الإفتاء" توضح فضل الستر على العصاة وفقا للشريعة الإسلامية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads