توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة لتنظيم إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة في الموعد المحدد، وذلك في إطار انطلاق أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ دون تسجيل أي معوقات.

فتح لجان تصويت انتخابات مجلس الشيوخ

وجاءت تصريحات المحافظ خلال متابعته عملية فتح اللجان بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة.



وبدأت اللجان في استقبال الناخبين مع الساعات الأولى من فتح أبوابها، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية توافدًا تدريجيًّا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

انتظام سير العملية الانتخابية

وأوضح محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين؛ بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.



كما شدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.



وأكد المهندس عادل النجار على التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظّم لسير العملية الانتخابية، بما يعكس صورة مشرفة عن المشاركة الديمقراطية.

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