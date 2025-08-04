وزيرة التنمية المحلية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

أدلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الاثنين، في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول، حيث تقام الانتخابات يومي 4- 5 أغسطس الجاري.

مشاركة وزيرة التنمية المحلية والقائم بمهام وزيرة البيئة في انتخابات مجلس الشيوخ

وأكدت الدكتورة منال عوض عقب الإدلاء بصوتها أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين لهم حق التصويت، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن المحافظات قامت بكافة الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بمختلف محافظات الجمهورية.

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