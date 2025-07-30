حصاد حملات أمنية بدمياط وأسوان، ضبط 39 كيلو مخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن دمياط وأسوان حملاته الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جالبي وتجار المواد المخدرة وضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.



في مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وأكثر من 11 كيلو جرام لمخدر البانجو، و14 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، كما تم ضبط 2 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص (فردي خرطوش) بحوزة 4 متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وفي مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط قضيتين في مجال جلب المواد المخدرة، ضُبط خلالهما نحو 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة متهمين، كما تم تنفيذ 609 حكم قضائي متنوع ضد عدد من المحكوم عليهم الهاربين.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الانضباط الأمني على مستوى الجمهورية.

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