إصابة 4 أشخاص في تصادم ثلاث سيارات بمدينة أسوان الجديدة

أُصيب أربعة أشخاص مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي، بطريق مدينة أسوان الجديدة، بالقرب من مبنى جهاز المدينة. وأسفر الحادث عن إصابتهم بجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

حادث تصادم بمدينة أسوان الجديدة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة، بينما لا تزال الفحوصات مستمرة لتحديد حالتهم الصحية بدقة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمت معاينة مكان التصادم والوقوف على ملابساته الأولية، إلى جانب رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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