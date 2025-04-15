كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أمين شرطة يتشبث بسيارة ملاكي أثناء محاولة قائدها الهرب خلال حملة مرورية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو أمين الشرطة المتشبث بسيارة هاربة بالإسماعيلية.. وضبط المتهم

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 أبريل الجاري، وأثناء تنفيذ حملة مرورية تابعة لمركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، تم استيقاف سيارة ملاكي يقودها أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم أول الإسماعيلية، وتبين عدم حمله لرخصة قيادة، وأن السيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومنتهية التراخيص.

وخلال محاولة القوات اتخاذ الإجراءات القانونية، بادر قائد السيارة بالهرب، فحاول أمين الشرطة الظاهر في الفيديو منعه وتشبث بالسيارة، في مشهد وثقته كاميرات المارة.

وتمكنت القوات لاحقًا من ضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.



وكانت" فيتو "نشرت واقعة أمين شرطة يتشبث بسيارة ملاكي أثناء محاولة قائدها الهرب خلال حملة مرورية.

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