الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

القبض على البلوجر خالد الرسام في المنيا بتهمة نشر محتوى مخالف للآداب العامة

القبض على البلوجر
القبض على البلوجر "خالد الرسام" في المنيا، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر الشهير خالد الرسام بمحافظة المنيا، وذلك على خلفية بلاغات متعددة وردت ضده تتهمه بـ"نشر الفسق والفجور" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على البلوجر خالد الرسام في المنيا

وجاء القبض على المذكور بعد رصد دقيق من الجهات المختصة للمحتوى الذي ينشره، والذي تضمن – بحسب البلاغات – مواد مرئية تحمل إيحاءات غير لائقة، وتتعارض مع القيم والتقاليد الأخلاقية للمجتمع المصري.

 نشر محتوى مخالف للآداب العامة

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من عدد من المواطنين، إلى جانب بلاغات قانونية تقدم بها محامون، طالبوا فيها بفتح تحقيق مع المتهم وإحالته للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى يخالف القانون والآداب العامة.

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وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة المختصة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان تواجده وضبطه، حيث تم اقتياده إلى جهات التحقيق لاستجوابه بشأن ما نُسب إليه من اتهامات.
وجاء في البلاغ أن المحتوى الذي يقدّمه المذكور يتضمّن أفعالًا منافية للقيم المجتمعية وترويجًا للعلاقات المحرّمة دون إطار شرعي، إلى جانب استخدامه ألفاظًا نابية ومشاهد تمثّل إساءة صريحة للمجتمع والأسرة المصرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع التأكيد على استمرار التحريات في إطار القانون.

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خالد الرسام البلوجر خالد الرسام نشر محتوى مخالف للآداب العامة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط البلوجر الشهير خالد الرسام

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