لحظة القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي وتمثيل الجريمة (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الإثنين، إلقاء القبض على قتلة الفنانة ديالا الوادي، داخل شقتها في حي "المالكي" بالعاصمة دمشق، بعد أقل من 24 ساعة كاشفة ملابسات الجريمة.



وكانت الفنانة ديالا ابنة الموسيقار العراقي المعروف صلحي الوادي، قد قتلت خنقًا على يد أحد الأشخاص، داخل منزلها، بعدما طاردها الجاني واقتحم منزلها، بغرض السرقة.



فيديو يظهر المجرم قاتل السيدة ديالا الوادي خلال خروجه من منزلها بعد إعادة تمثيل الجريمة.

القاتل تواطأ مع العاملة في منزلها وهي تكون زوجته، والأمن ألقى القبض عليهما خلال أقل من 24 ساعة



الجريمة عندما حدثت بدأت المواقع الكبيرة باتهام الامن العام، وعندما تبينت الحقيقة لم يتحدثو عنه pic.twitter.com/lFb6bbWkro — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) August 4, 2025

ونشرت وزارة الداخلية السورية، عبر منصاتها، مقاطع فيديو وصور، تظهر تمثيل الجاني لكيفية ارتكابه الجريمة، التي تعاون فيها مع زوجته التي كانت تعمل خادمة لدى الفنانة الراحلة.

وقالت الداخلية السورية إنه بتتبع أبراج الاتصالات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة تم تتبع حركة الجاني والوصول إليه بشكل سريع وفي أقل من 24 ساعة على ارتكابه الجريمة وفراره.



والتقطت كاميرات المراقبة صورة القاتل أثناء ملاحقته للضحية، وخلال التحقيق اعترف باشتراك مواطنة تعمل لدى ديالا في منزلها بحي "المالكي" بالعاصمة دمشق، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

فيديو يظهر قاتل ديالا صلحي الوادي أثناء اقتياده من الأمن الداخلي لتمثيل جريمته في حي المالكي بدمشق pic.twitter.com/CA66Nhoaae — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) August 4, 2025

وذكر المرصد، في وقت سابق، أن الجاني اقتحم المنزل ونفَّذ جريمته، مستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.



من جهته، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة: "تمكن فرع المباحث الجنائية، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في حي المالكي بالعاصمة دمشق، وذلك عقب تلقي بلاغ بالعثور على جثة المدعوة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها".



وأضاف في تصريح أوردته وزارة الداخلية عبر منصاتها، أنه "فور ورود البلاغ، تحركت الدوريات والفرق المختصة إلى موقع الحادث، حيث باشرت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة ومقاطعة المعلومات".

قاتل الفنانة ديالا الوادي يعيد تمثيل جريمته في منزلها بحي المالكي بـ #دمشق

إعداد: علي عثمان#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/7IGlwDHc8Y — تلفزيون سوريا (@syr_television) August 4, 2025

وأكد أنه: "تم توقيف المتورطين في الجريمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة كاملة تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية".



ومن جانبه تفاعل وزير العدل السوري مظهر الويس، مع جريمة قتل الفنانة خنقًا بمنزلها في ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بالعاصمة دمشق.

وأكد أن "الجريمة النكراء، التي راحت ضحيتها المغدورة، هزت ضمير المجتمع بأسره"، على حد تعبيره.

الأمن الداخلي يُلقي القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي خلال 24 ساعة

المصدر: الوطن أونلاين pic.twitter.com/BsMYb76rBp — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) August 4, 2025

وشدد الوزير الويس، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، على أن "وزارة العدل تتابع بكل جدية وحزم الإجراءات القضائية المتخذة ضد المتورطين في الجريمة"، مؤكدًا أن القبض عليهم "تم بإشراف مباشر من المحامي العام الأول بدمشق".

ووجّه الويس "كل الأجهزة القضائية المختصة إلى الإسراع في إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق أقصى درجات العقاب الرادع وفقًا للقانون، بحيث يكون عبرةً لكل من تسوِّل له نفسه المساس بحرمة الأرواح البريئة".

"سيدة" من بين أفراد العصابة..هكذا قُتلت الفنانة ديالا الوادي



قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق:

تمكّن فرع المباحث الجنائية، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في حي المالكي بالعاصمة دمشق، وذلك عقب تلقي بلاغ بالعثور على جثة المدعوة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها. pic.twitter.com/dJ53Q64Bx4 — مراقب سوري Syrian Observer (@Syrianobserve1) August 4, 2025



من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الفنانة ديالا الوادي، مشيرة إلى أنها قُتلت إثر سطو مسلح داخل منزلها.

وحملت الفنانة الراحلة الجنسية البريطانية، وهي ابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقى والفرقة الوطنية السيمفونية السورية. كانت والدتها الراحلة "سينثيا" من أبرز مدرسات المعهد.

وتخرجت ديالا في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1986، وشاركت في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، وامتازت بحضورها الفني الرصين وقلّة ظهورها الإعلامي، وأقامت في سوريا منذ سنوات.

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