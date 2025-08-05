لحظة القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي وتمثيل الجريمة (فيديو وصور)
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الإثنين، إلقاء القبض على قتلة الفنانة ديالا الوادي، داخل شقتها في حي "المالكي" بالعاصمة دمشق، بعد أقل من 24 ساعة كاشفة ملابسات الجريمة.
وكانت الفنانة ديالا ابنة الموسيقار العراقي المعروف صلحي الوادي، قد قتلت خنقًا على يد أحد الأشخاص، داخل منزلها، بعدما طاردها الجاني واقتحم منزلها، بغرض السرقة.
ونشرت وزارة الداخلية السورية، عبر منصاتها، مقاطع فيديو وصور، تظهر تمثيل الجاني لكيفية ارتكابه الجريمة، التي تعاون فيها مع زوجته التي كانت تعمل خادمة لدى الفنانة الراحلة.
وقالت الداخلية السورية إنه بتتبع أبراج الاتصالات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة تم تتبع حركة الجاني والوصول إليه بشكل سريع وفي أقل من 24 ساعة على ارتكابه الجريمة وفراره.
والتقطت كاميرات المراقبة صورة القاتل أثناء ملاحقته للضحية، وخلال التحقيق اعترف باشتراك مواطنة تعمل لدى ديالا في منزلها بحي "المالكي" بالعاصمة دمشق، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وذكر المرصد، في وقت سابق، أن الجاني اقتحم المنزل ونفَّذ جريمته، مستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.
من جهته، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة: "تمكن فرع المباحث الجنائية، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في حي المالكي بالعاصمة دمشق، وذلك عقب تلقي بلاغ بالعثور على جثة المدعوة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها".
وأضاف في تصريح أوردته وزارة الداخلية عبر منصاتها، أنه "فور ورود البلاغ، تحركت الدوريات والفرق المختصة إلى موقع الحادث، حيث باشرت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة ومقاطعة المعلومات".
وأكد أنه: "تم توقيف المتورطين في الجريمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة كاملة تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية".
ومن جانبه تفاعل وزير العدل السوري مظهر الويس، مع جريمة قتل الفنانة خنقًا بمنزلها في ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بالعاصمة دمشق.
وأكد أن "الجريمة النكراء، التي راحت ضحيتها المغدورة، هزت ضمير المجتمع بأسره"، على حد تعبيره.
وشدد الوزير الويس، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، على أن "وزارة العدل تتابع بكل جدية وحزم الإجراءات القضائية المتخذة ضد المتورطين في الجريمة"، مؤكدًا أن القبض عليهم "تم بإشراف مباشر من المحامي العام الأول بدمشق".
ووجّه الويس "كل الأجهزة القضائية المختصة إلى الإسراع في إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق أقصى درجات العقاب الرادع وفقًا للقانون، بحيث يكون عبرةً لكل من تسوِّل له نفسه المساس بحرمة الأرواح البريئة".
من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الفنانة ديالا الوادي، مشيرة إلى أنها قُتلت إثر سطو مسلح داخل منزلها.
وحملت الفنانة الراحلة الجنسية البريطانية، وهي ابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقى والفرقة الوطنية السيمفونية السورية. كانت والدتها الراحلة "سينثيا" من أبرز مدرسات المعهد.
وتخرجت ديالا في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1986، وشاركت في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، وامتازت بحضورها الفني الرصين وقلّة ظهورها الإعلامي، وأقامت في سوريا منذ سنوات.
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