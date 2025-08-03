بعد إعلانها رسميا، كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025 رسميًّا، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور رسمي لعدد من قيادات الوزارة وممثلي وسائل الإعلام.

ترأس المؤتمر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وعدد من المسؤولين والقيادات التعليمية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 متاحة الآن إلكترونيًا

وأكدت الوزارة أنه تم رفع نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بكل طالب.

اضغط هنا للدخول إلى موقع التنسيق

يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء أعمال فرز الرغبات ومراجعة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، التي تم تطبيقها لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب من مختلف المحافظات.

تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025

وجاء تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025 كالآتي:

الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية بتنسيق الجامعات كالتالي: كلية الإعلام: 86.71%، كلية الألسن: 87.65%، كلية الآثار: 82.34%، واقتصاد علوم سياسية 89.84%.

وجاء الحد الأدنى لكليات الهندسة 89.84% والتخطيط العمراني 88.75%.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات القمة كالتالي" الطب 93.12 %، الهندسة 89.75 %، طب أسنان 92.65 %، والصيدلة 91.8%

وقسمت وزارة التعليم العالي الطلاب حسب النظام الدراسي إلى نظام حديث ونظام قديم، وجاء الحد الأدنى لكل شعبة على النحو التالي:

🔹 أولًا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: من 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.56%، بعدد طلاب بلغ 21853 طالبًا.

الشعبة الهندسية: من 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%، بعدد طلاب بلغ 16577 طالبًا.

الشعبة الأدبية: من 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.81%، بعدد طلاب بلغ 54073 طالبًا.

إجمالي عدد طلاب النظام الحديث: 92503 طالبًا.

ثانيًا: النظام القديم

الشعبة العلمية: من 350 درجة فأكثر (85.37%) – بعدد 1411 طالبًا.

الشعبة الهندسية: من 335 درجة فأكثر (81.71%) – بعدد 280 طالبًا.

الشعبة الأدبية: من 270 درجة فأكثر (65.85%) – بعدد 527 طالبًا.

إجمالي طلاب النظام القديم: 2218 طالبًا.

إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين: 94721 طالبًا.



موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه من المقرر الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية من التنسيق والجدول الزمني للتسجيل على أن يبدأ التسجيل الفعلي غدا الاثنين، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وسيُتاح أمام الطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة.

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