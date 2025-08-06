الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم.. الوزراء يكشف الجدل المثار حول وحدات الإيجار القديم.. وأسعار مفاجأة لعمرة المولد النبوي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

 

مدبولي: قانون الإيجار القديم التزام دولة وليس مجرد فترة انتقالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار/ محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، حول انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: أبدأ بهذا الأمر المهم جدًا الذي شهدته مصر هذا الأسبوع، ألا وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وكما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك في داخل مصر، على مدار اليومين الماضيين أيضًا، ودائمًا ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، ودائمًا ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضًا له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائمًا ما نأخذ بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية.

الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، عن إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المنصة ستكون بمثابة قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة.

وأشار فوزي إلى أن القانون أصبح نافذًا وساري التطبيق اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، بعد انتهاء فترة الإعداد والتجهيز الفني والإجرائي اللازمة.

استمرار الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة (فيديو)

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة الجهود التي تعين سكان قطاع غزة على الأوضاع المأساوية فى ظل النقص الحاد لكافة الاحتياجات الإنسانية. 

وجاء ذلك استمرارًا لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الإنسانية الراهنة.

تبدأ من 32 ألف جنيه، تعرف على أسعار عمرة المولد النبوي الشريف

أكد أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة بدأت في تفويج رحلات العمرة للموسم الحالي إلى الأراضي المقدسة لعمل مناسك العمرة.

أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف

وأضاف البكري لـ « فيتو» أن أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف هذا الموسم تبدأ من 32 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية لمدة 15 يوما، فيما تبدأ أسعار برامج العمرة 5 نجوم من 48 ألف جنيه.

فجرتها طبيبة شابة، تفاصيل أزمة استقالات أطباء النساء بـ طب طنطا وتدخل عاجل من النقابة

تصدرت خلال الساعات الأخيرة أزمة استقالات أطباء النساء بكلية الطب جامعة طنطا والكشف عن كواليس العمل غير الآدمية وغير المهنية داخل مستشفى جامعة طنطا.

بداية الكشف عن الأزمة 

سبب تصدر الأزمة وسائل التواصل الاجتماعي هي تدوينة كتبتها رنين جبر، الطبيبة الشابة والنائبة السابقة بقسم النساء والتوليد بجامعة طنطا، والتي خرجت عن صمتها لتروي تفاصيل ١١ شهرًا من المعاناة داخل القسم، انتهت باستقالتها، ومعها ٧ من زملائها، من أصل ١٥ نائبا تم تعيينهم في نفس الدفعة.

قبل إعلان الحد الأدنى للقبول، ننشر مصروفات الجامعات الأهلية 2025/2026

تنسيق الجامعات الأهلية 2025،  ينتظر طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبي، الإعلان عن تنسيق الجامعات الأهلية 2025، بعد أن قاموا بالتسجيل للالتحاق بإحدى الكليات.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية غدا الخميس، للإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة 2025.

وتنوعت الجامعات الاهلية في مصر، ما بين الجامعات الأهلية الدولية، والمنبثقة عن جامعات حكومية، ووصل عددها إلى 32 جامعة، بعد إنشاء 12 جامعة جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام القادم.

أتربة ورمال وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر، حالة الطقس غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على اغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء والصحراء الغربية


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

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