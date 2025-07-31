مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2025

تنسيق الجامعات 2025.. بدأت الجامعات الخاصة والأهلية، في استقبال طلبات التقديم من طلاب الثانوية العامة 2025، للالتحاق بإحدى الكليات للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

ويترقب الطلاب، إعلان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة، والحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية، لكي يتم الترشيح النهائي للطلاب وفقا لمجاميعهم في الثانوية العامة.

موعد إعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

مازال التسجيل مستمرا في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، وينتهي يوم السبت القادم الموافق 2 أغسطس 2025، لتعلن بعدها وزارة التعليم العالي وفي غضون 48 ساعة نتيجة المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية، ليعلن عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2024

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة الأهلية 2024، وجاء لطلاب الثانوية العامة والأزهرية كالتالي:

الطب البشري: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

الطب البيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

كليات (التكنولوجيا الحيوية، العلوم الأساسية، إدارة الأعمال، الإعلام، الحقوق، التمريض): 53%

تنسيق جامعات الجلالة والعلمين الدولية 2024:

الطب: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

الهندسة: 66%

علوم الحاسب: 60%

تنسيق جامعات سيناء والملك سلمان، شرق بورسعيد، الإسماعيلية الأهلية 2024

الطب: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

الطب البيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 60%

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

تشير التوقعات إلى مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، لن يختلف كثيرا عن الحد الأدنى من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، خاصة مع زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع قليلة في الثانوية العامة هذا العام.

وجدير بالذكر، أن الجامعات الخاصة والاهلية، تعتمد على إجراء تنسيق داخلي في ظل كثرة أعداد الطلاب المتقدمين لكلياتها، بحيث تجرى مفاضلة بين الطلاب، واختيار الأعلى مجموعا من بينهم للالتحاق بالكليات.

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