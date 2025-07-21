7000 جنيه رسوما، السياحة تحدد الضوابط والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 154 تابع (أ)، الصادر في 15 يوليه 2025، قرارين جديدين لوزارة السياحة والآثار، بشأن القواعد والإجراءات المنظمـة لتنفيـذ رحـلات العمـرة لموسـم ١٤٤٧هجرية.

- قرار وزارة السياحة والآثار رقم 451 لسنة 2025، بشأن العمل في شأن القواعد والإجراءات المنظمـة لتنفيـذ رحـلات العمـرة لموسـم ١٤٤٧هجرية، بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار.

ويسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام ١٤٤٧هجري، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، وتلتزم الشركات السياحية بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقـررة لأداء مناسـك العمرة وفقً ا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن.

ويتم إصدار تذاكر وسائل السفر (جوی، بری، بحرى ) من خـلال الـشركات المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علما بأنه قد تم الربط إلكترونيًا مـع جميـع المنافذ، لكون ذلك شرطًا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر للجميع وسائل النقل المسموح بها.

تعديل موعد سفر المعتمـر

ويجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمـر، لأي ظرف طارئ، بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذي يليه مباشرةً بعـد إخطار الوزارة.

-وقرار وزارة السياحة والآثار رقم 452 لسنة 2025، بشأن تحديد الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسـم عمـرة 1447 هجرية، على النحو الآتي:

1) - 5000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة.

2) - 1000 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

3) -1000 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الـشركة الـسياحية على البوابة.

وتحصل هذه الرسوم نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليهـا بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.





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