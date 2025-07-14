مصر للطيران تعلن شروط حجز تذاكر موسم العمرة، تعرف على الإجراءات المطلوبة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن قواعد حجز تذاكر طيران موسم العمرة لشركات السياحة ، وذلك استعدادا لبدء تفويج رحلات العمرة لموسم 1447 هـ.

شروط شركة مصر لاعتماد حجز تذاكر طيران موسم العمرة

وتضمنت قواعد شركة مصر للطيران لحجز تذاكر طيران موسم العمرة التالي:

- يتم التعامل مع شركات السياحة المستوفاة أوراقها ( صورة صالحة للأياتا - البطاقة الضريبية - السجل التجاري - كارت غرفة شركات السياحة والسفر لعام ۲۰۲٦/۲۰۲٥ أو تفويض بصحة توقيع البنك أصل متضمن إيميل الشركة (DOMAIN) أو الإيميل الخاص بأحد ملاك الشركة وكذلك أسماء المناديب وأرقام الهواتف على ان يتم حضور المندوبين للإدارة بناء على التواصل من قبل إدارة الحج والعمرة للشركة المعنية للحضور بميعاد مسبق للتفاوض لتنظيم وتسهيل إجراءات العمل.



- تكون جميع المكاتبات الواردة من شركات السياحة عبر البريد الإلكتروني أو مكتوبة على الكمبيوتر وموقعة ومختومة ولن يلتفت لأي مكاتبات بخط اليد.



- يتم الالتزام بإدراج ٢٥% من الأسماء قبل ميعاد الرحلة بـ ٣٠ يوما وتستكمل النسبة إلى 50% من الأسماء قبل ميعاد الرحلة بـ ٢١ يوما، وإلا سيتم الاحتفاظ بعدد المقاعد طبقًا للنسبة المشار إليها، وإلغاء باقي المقاعد تلقائيًا دون الرجوع للوكيل.



- تكون مراجعة الأسماء على الحجز قبل إصدار التذاكر مسئولية شركة السياحة حيث إنه لا توجد أي مسئولية على شركة مصر للطيران في حال وجود أي أخطاء أو تبديل في الأسماء بعد طباعة التذاكر.



- غير مسموح بتغيير الأسماء إلا في حدود 10% (عشرة بالمائة) شريطة أن يكون التعديل قبل إصدار التذاكر وفي حالة طلب تغيير اسم المشرف فقط بعد اصدار التذكرة بمشرف اخر بموجب مستندات رسمية دالة عن ذلك مع دفع الضرائب المقررة.

- لا يسمح بحجز مجموعات (جدة / المدينة / الطائف من شركات السياحة في صورة أفراد إلا عن طريق إدارة الحج والعمرة ومن يخالف ذلك سوف يتم مخاطبة الإدارة العامة للمبيعات الداخلية لاتخاذ اللازم بجانب تحصيل فرق السعر والرسوم إن وجدت. يتم تحصيل مقدمات الحجز على الأماكن المؤكدة فقط.

- لا يسمح بتعديل الحجز تاريخ سفر أو عودة أو خط السير لجزء من المجموعة إلا بعد إصدار التذاكر، على أن يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثًا فيما بعد وتحصيل الرسوم المقررة

قواعد مقدمات الحجز وإصدار التذاكر

- يتم سداد مقدم الحجز خلال ٤٨ ساعة من تاريخ تأكيد الحجز نقدًا أو بشيك مصرفي ( مقبول الدفع تجنبًا لإلغائه تلقائيًا.

- في حال طلب المجموعة خلال ١٥ يوم من تاريخ السفر يتم الإصدار خلال ٢٤ ساعة من التأكد.

- يتم تحصيل مقدمات الحجز غير قابلة للرد للمقاعد المؤكدة من خلال إدارة الحج والعمرة ومكاتب مصر للطيران مقابل إصدار EMD کمستند تحصيل وليس إيصالات قبض بمبلغ ۲۰۰۰ جنيه عن كل مقعد.

- فيما يخص فترات أجازة منتصف العام الدراسي واعتبارًا من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية رمضان يتم تحصيل قيمة التذاكر بالكامل للمقاعد المؤكدة.



- فيما يخص وكلاء السياحة المصدرين BSP يتعين سداد مقدمات الحجز مع تطبيق نفس الشروط الخاصة بالإلغاء مع تصفية الـ EMDS مع نهاية موسم العمرة من خلال إصدار أخر مجموعات من خلال مكاتب مصر للطيران

- يلغى الحجز تلقائيًا قبل موعد قيام الرحلة بخمسة عشر يومًا في حالة عدم إصدار التذاكر للمجموعات أو جزء منها دون الرجوع للوكيل السياحي أو المكتب البيع مع عدم رد قيمة تأمين المقاعد للوكيل.

- في حالة تغيير الأسماء بعد إصدار التذاكر لا يتم التغيير إلا عن طريق مكتب الإصدار فقط على أن يتم تحصيل مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + رسوم الدمغة والضرائب المستحقة وفيما يخص فترات أجازة منتصف العام الدراسي واعتبارًا من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية شهر رمضان يتم تحصيل مبلغ ۸۰۰۰ جنيه + رسوم الدمغة والضرائب المستحقة شريطة السفر بنفس تاريخ الذهاب والعودة وخلاف ذلك يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثًا فيما بعد أيهما أعلى.

- غير مسموح بتغيير الأسماء بعد إصدار التذاكر وذلك في حالة تعديل الحجز بعد إصدار التذاكر لا يتم تعديل الحجز إلا من خلال إدارة الحج والعمرة على أن يتم إعادة الإصدار من مكاتب مبيعات مصر للطيران.

- صلاحية التذكرة 90 يومًا.

- الالتزام والتأكيد على إدراج الـ TOUR CODE الخاص بمجموعات العمرة المصدرة يتم تخصيصه من خلال إدارة الحج والعمرة.

الغرامات ورسوم الإلغاء

- في حالة طلب تعديل الحجز قبل موعد إقلاع الرحلة بـ (۷۲) ساعة أو أكثر يتم تحصيل رسوم تعديل ۲۰۰۰ جنيها والضرائب المستحقة.

- في حالة طلب تعديل الحجز قبل موعد إقلاع الرحلة بأقل من (۷۲) ساعة وحتى موعد إقلاع الرحلة (NO SHOW يتم تحصيل رسوم قدرها ٤٠٠٠ جنيها والضرائب المستحقة.

- في حالة طلب رد قيمة التذكرة الملغاة وغير المستخدمة بالكامل يتم تحصيل ٤٠٠٠ جنيه رسوم الاسترداد والضرائب المستحقة وفيما يخص فترات إجازة منتصف العام الدراسي واعتبارا من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية شهر رمضان يتم تحصيل مبلغ ۸۰۰۰ جنيه + رسوم الدمغة والضرائب المستحقة.

- لا يجوز رد كوبون العودة في حالة عدم استخدامه إلا في حالات الوفاة لا قدر الله فيتم رد القيمة بعد خصم الـ (w/0) المستخدمة والضرائب المستحقة وذلك بموجب صورة شهادة الوفاة وإعلام الوراثة.

- في حالة طلب تعديل حجز العودة من خلال مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية قبل السفر بـ ٧٢ ساعة أو أكثر يتم تحصيل فرق السعر (إن وجد) بالإضافة إلى رسوم تعديل الحجز وقدرها مبلغ ١٥٠ ريال سعودي بخلاف ذلك يتم تحصيل فرق السعر بالإضافة إلى رسوم تعديل ۳۰۰ ريال سعودي والضرائب المستحقة.

التأشيرات والإجراءات

- تتحمل شركة السياحة والجهات المنظمة المسئولية الكاملة عن حصول كافة ركاب المجموعة على التأشيرات والإجراءات القانونية والموافقات اللازمة للسفر والدخول إلى المملكة العربية السعودية.

- في حالة تسكين المجموعات على رحلات إضافية تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بحصول كافة أفراد المجموعة على تأشيرات العمرة دون غيرها، وتتحمل الجهة المنظمة كافة الرسوم حال مخالفة ذلك.

- تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بعد حصول المجموعة على التأشيرات والباركود وبحد أقصى ۷۲ ساعة قبل السفر بالتأكد من موافاتنا بكافة البيانات الخاصة بمحل إقامة المجموعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة واسم المسؤول المرافق للمجموعة وكذا أرقام التليفونات الخاصة بالمملكة العربية السعودية جوال المشرف).

- تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بتواجد ركاب المجموعة بالمطار (ذهاب أو عودة قبل الإقلاع ب ٤ ساعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.