استعدادات الجامعات الأهلية للعام الجديد.. قاعات الدراسة جاهزة بأحدث المعامل.. نظم تعليمية عالمية.. و12 جامعة جديدة تفتح أبوابها بـ 101 برنامج دراسي

بدأت الجامعات الأهلية في استقبال استمارات الطلاب للتسجيل للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، في 32 جامعة أهلية تتنوع بين الجامعات الأهلية الدولية، والجامعات الأهلية المنبثقة عن حكومية.

ومن المنتظر أن تبدأ الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية، هذا العام، بعد أن صدرت بشأنها قرارات جمهورية، بحوالي 101 برنامج دراسي جديد.

وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع الأخير، لمجلس الجامعات الأهلية، على أهمية الإسراع باستكمال التجهيزات الأكاديمية والإدارية بالجامعات الجديدة، تمهيدًا لانطلاق الدراسة اعتبارًا من العام الجامعي 2025 /2026.

أعداد الجامعات الأهلية في مصر 2025

وفقا لأحدث إحصائيات من وزارة التعليم العالي، فإن عدد الجامعات الأهلية يبلغ 32 جامعة وهي كالتالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

استعدادات الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد

بدأت جامعة القاهرة الأهلية استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وخصصت الجامعة مبنى (١) للمدرجات وقاعات الدراسة ومكاتب عمداء الكليات ومنسقي البرامج، ومبنى (ب) الخاص بالمعامل والمكتبات وقاعات الإطلاع ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، والقاعات الدراسية الذكية، ومعامل الحاسب الآلي، والشاشات التفاعلية، وأنظمة الصوتيات، ومرافق الخدمات الطلابية، وأنظمة الحماية المدنية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة الأهلية، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ضرورة الانتهاء من التجهيزات النهائية بالجامعة في أسرع وقت، بما في ذلك تهيئة أماكن انتظار السيارات، والتعاقد على الكافتيريات الجديدة، وإنشاء عدد من الملاعب الرياضية لممارسة الانشطة الطلابية، وذلك لضمان بيئة تعليمية متكاملة وعصرية.

كما وافقت لجان القطاع بالمجلس الاعلى للجامعات على عدد من اللوائح الخاصة بالبرامج الدراسية المتاحة من خلال كليات الجامعة.

وقال الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا الأهلية، أنه تم صياغة البرامج والخطط الدراسية بالجامعة الأهلية وفقًا للإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم الجامعي والعالي في مصر والمعايير العالمية المعتمدة، مؤكدا أن الجامعة تستهدف دعم الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على البحث العلمي التطبيقي الذي يساهم في إيجاد حلول للتحديات المجتمعية والاقتصادية.

وفي جامعة عين شمس الأهلية، تم الانتهاء من توقيع اتفاقيات مع جامعات عالمية مثل جامعة إكستر وجامعة اسكس وجامعة ايست لندن، كما يجري العمل على الانتهاء من اللوائح والموافقات اللازمة لبدء الدراسة.

ويجري حاليا تحويل المقررات الدراسية إلى نسخ إلكترونية محمية بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية للمباني والمنشآت الخاصة بالجامعة.

جامعة الوادي الجديد الأهلية

أما جامعة الوادي الجديد الأهلية، فبدأت في تجهيز البنية التحتية للكليات الجديدة، وتأمين الكادر الأكاديمي والإداري، ويشمل ذلك إنشاء المباني والمختبرات والمكتبات، وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة للعملية التعليمية، وتضم الجامعة 5 كليات.

وفي جامعة كفر الشيخ الأهلية، تجري الاستعدادات على قدم وساق لبدء الدراسة بجامعة كفر الشيخ الأهلية، وتم افتتاح المقر الجديد للجامعة في 26 يوليو 2025، وتضم الجامعة 13 كلية، تشمل كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، واللغات والعلوم الإنسانية، والأعمال، والطب البيطري.

التعليم العالي تكشف تفاصيل تجهيزات الجامعات الأهلية الجديدة

وأكد الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أنه تم تجهيز الجامعات الأهلية الجديدة بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة، مؤكدًا أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية.

وأوضح مصباح أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.

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