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«100 يوم صحة» تقدم 30 مليونا و781 ألف خدمة طبية مجانية (أحدث إحصاء)

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
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 أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 30 مليونًا و781 ألفًا و51 خدمة طبية مجانية خلال 20 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

تعزيز المبادرات الصحية القومية

 تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الأحد، مليونًا و847 ألفًا و685 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة 657 ألفًا و381 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 459 ألفًا و607 خدمات من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 113 ألفًا و332 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 98 ألفًا و735 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 52 ألفًا و254 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 11 ألفًا و269 خدمة، كما قدّمت الحملة 218 ألفًا و814 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و809 خدمات إسعافية، بينما تم تقديم 107 آلاف و211 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 14 ألفًا و788 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء ألفين و831 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 12 ألفًا و804 خدمات.

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وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ92 ألفًا و850 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

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التغطية الصحية 100 يوم صحة التغطية الصحية الشاملة الخدمات الصحية المقدمة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لوزارة الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

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