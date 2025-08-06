قبل إعلان الحد الأدنى للقبول، ننشر مصروفات الجامعات الأهلية 2025/2026

تنسيق الجامعات الأهلية 2025، ينتظر طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبي، الإعلان عن تنسيق الجامعات الأهلية 2025، بعد أن قاموا بالتسجيل للالتحاق بإحدى الكليات.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية غدا الخميس، للإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة 2025.

وتنوعت الجامعات الاهلية في مصر، ما بين الجامعات الأهلية الدولية، والمنبثقة عن جامعات حكومية، ووصل عددها إلى 32 جامعة، بعد إنشاء 12 جامعة جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام القادم.

ونستعرض فيما يلي مصروفات كليات الجامعات الأهلية في كل جامعة على حدة، تيسيرا على الطلاب.

مصروفات جامعة الجلالة الأهلية

مجال الطب والجراحة: 150,000 ألف جنيه

مجال طب الأسنان: 140,000 ألف جنيه

مجال العلوم الصيدلية: 100,000 ألف جنيه

مجال العلاج الطبيعي: 100,000 ألف جنيه

مجال هندسة الحاسب: 75,000 ألف جنيه

مجال العلوم الهندسية:: 75,000 ألف جنيه

مجال علوم الحاسب: 69,000 ألف جنيه

مجال الإنتاج الإعلامي: 50,000 ألف جنيه

مجال الفنون والتصميم: 49,000 ألف جنيه

مجال العلوم الأساسية: 48,000 ألف جنيه

مجال العلوم الإدارية: 46,000 ألف جنيه

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43,000 ألف جنيه

مجال العلوم الصحية التطبيقية: 42,000 ألف جنيه

مجال علوم التمريض: 40,000 ألف جنيه

مصروفات كليات جامعة القاهرة الأهلية

كلية الطب 155 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 110 آلاف جنيه.

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 80 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 80 ألف جنيه.

كلية التمريض 60 ألف جنيه.

كلية الأعمال 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه.

كلية العلـوم 60 ألف جنيه.

كلية القانون 50 ألف جنيه.

كلية الإعـلام 50 ألف جنيه.

كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية

كلية الطب البشري 150 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 130 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه.

كلية الهندسة 75 ألف جنيه.

كلية التمريض 60 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 35 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية

الطب والجراحة 168 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان 150 ألف جنيه.

الصيدلة فارم دي كلينيكال 130 ألف جنيه.

كلية الهندسة 98 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب والبيانات 70 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 58 ألف جنيه.

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 58 ألف جنيه.

كلية الإعلام والاتصال 58 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية

مجال الطب والجراحة: 152.460جم

مجال طب الأسنان: 140.910جم

مجال الصيدلة: 123.420جم

مجال علاج طبيعي: 93.500جم

مجال الطب البيطرى: 87.120جم

مجال التمريض: 44.640جم

مجال العلوم الأساسية: 52.800جم

مجال علوم الحاسب: 75.900جم

مجال هندسة الحاسب: 75.900جم

مجال الزراعات الصحراوية:47.300جم

مجال الفنون والتصميم: 53.900 جم

مجال الصناعات التكنولوجية: 42.900 جم

مجال الهندسة: 75.900 جم

مجال العمارة: 75.900 جم

مجال العلوم الإدارية: 50.600 جم

مجال السياحة والضيافة: 44.000 جم

مجال اللغات التطبيقية: 47.300 جم

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

الطب البشري 150 ألف جنيه

طب الأسنان 130 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 105 ألف جنيه.

الهندسة 70 ألف جنيه.

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 80 ألف جنيه.

العلوم الانسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60 ألف جنيه.

الفنون والفنون التطبيقية 60 ألف جنيه

العلوم 60 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنيا الأهلية

كلية الطب البشري 150 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 95 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.

كلية الهندسة 70 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه.

كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية

كلية الطب البشري 150 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.

كلية الهندسة الكهربائية 65 ألف جنيه.

كلية الهندسة للإنشاءات وإدارة التشييد 60 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج معلومات الأعمال والأمن السيبراني 60 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 65 ألف جنيه.

كلية التمريض 55 ألف جنيه.

كلية التجارة 40 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة الأهلية الفرنسية

كلية الهندسة 175 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال 156 ألف جنيه.

كلية اللغات التطبيقية 126 ألف جنيه.

مصروفات جامعة النيل الأهلية

كلية إدارة الأعمال:

الفئة الأولى: 61,625 جنيهًا.

الفئة الثانية: 73,950 جنيهًا.

الفئة الثالثة: 98,600 جنيه.

الفئة الرابعة 123,250 جنيهًا.

كلية التكنولوجيا الحيوية:

الفئة الأولى: 76,475 جنيهًا.

الفئة الثانية: 91,770 جنيهًا.

الفئة الثالثة: 122,360 جنيهًا.

الفئة الرابعة: 152,950 جنيهًا.

كلية الحاسبات والمعلومات:

الفئة الأولى: 82,800 جنيه.

الفئة الثانية: 99,360 جنيهًا.

الفئة الثالثة: 132,480 جنيهًا.

الفئة الرابعة: 165,600 جنيه.

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية:

الفئة الأولى 82,800 جنيه.

الفئة الثانية 99,360 جنيهًا.

الفئة الثالثة 132,480 جنيهًا.

الفئة الرابعة 165,600 جنيه.

كلية العلوم: 76,475 جنيهًا.

كلية علوم المياه والأمن الغذائي: 76,475 جنيهًا.

كلية العلوم الإنسانية الرقمية: 61,250 جنيهًا.

كلية هندسة الطاقة والبيئة: 82,800 جنيه.



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