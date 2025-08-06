الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

استمرار الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة (فيديو)

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة الجهود التي تعين سكان قطاع غزة على الأوضاع المأساوية فى ظل النقص الحاد لكافة الاحتياجات الإنسانية. 

وجاء ذلك استمرارًا لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الإنسانية الراهنة.


وأقلعت 12 طائرة نقل عسكرية على مدار الثلاثة أيام الماضية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة،
وذلك بالتزامن مع استمرار المساعى المصرية لتدفق الشاحنات المحملة بالمساعدات للقطاع برًا.

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